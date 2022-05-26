اليابان تستأنف استقبال السياح الأجانب 10 يونيو المقبل

وجاء إعلان كيشيدا حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، خلال حدث دولي في العاصمة طوكيو قبل تحرك اليابان لمضاعفة الحد الأقصى الحالي للوافدين المسموح له بدخول البلاد يوميا اعتبارًا من الأربعاء المقبل ، وللحد من الانتشار المحتمل للعدوى، سيقتصر الأمر في البداية على دخول الوافدين في مجموعات لجولات مصحوبة بمرشدين.



وقال كيشيدا إنه من المقرر استئناف الرحلات الدولية من مطاري ناها ونيو شيتوس وإليهما وفتح بوابات المواقع السياحية الشهيرة في أوكيناوا وهوكايدو اعتبارا من يونيو المقبل.



ويمهد قرار الحكومة اليابانية الطريق لإحياء قطاع السياحة الوافدة لأول مرة منذ حوالي عامين .. ومع ذلك، تطبق السلطات عمليات تخفيف القيود على مراحل، ومن المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا لتشهد البلاد عددا كبيرا من السياح الأجانب، الذين كانوا في يوم من الأيام مفتاحًا للنمو الاقتصادي لليابان.



يذكر أنه في عام 2018، استقبلت اليابان أكثر من 30 مليون سائح وافد، غير أن الدولة أغلقت حدودها أمام السياح الأجانب منذ المرحلة المبكرة من وباء كورونا في عام 2020 .. وفي فبراير من العام نفسه، انخفض عدد الزوار الأجانب بنسبة 58.3 % عن العام السابق وانخفض مرة أخرى إلى مستوى قياسي بنسبة 99.9 % من أبريل فصاعدًا.



وفي إطار استجابة اليابان لظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، حظرت الحكومة فعليًا دخول الرعايا الأجانب غير المقيمين في نوفمبر من عام 2021 الماضي.