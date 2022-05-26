اليابان تؤكد إجراء تدريبات عسكرية مع مقاتلات أمريكية بعد تجارب صاروخية كورية شمالية

وأضافت وزارة الدفاع حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن رحلة أربع طائرات من طراز "إف-15 إس" من قاعدة شيتوز التابعة للقوات الجوية اليابانية في هوكايدو، وأربع طائرات من طراز "إف -16 إس" من قاعدة القوات الجوية الأمريكية في ميساوا، بمحافظة أوموري، تهدف إلى تأكيد استعداد القوات.



من جانبه، قال الجيش الأمريكي في بيان صحفي، إن التدريبات تهدف إلى "عرض القدرات المشتركة لردع التهديدات الإقليمية ومكافحتها".



وجاء إطلاق الصواريخ الباليستية، وهو الخامس عشر منذ بداية هذا العام، في الوقت الذي تستعد فيه اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لتجربة نووية محتملة من قبل كوريا الشمالية.