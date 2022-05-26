اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تؤكد استمرار جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفيها بصنعاء

الخميس، 26 مايو 2022 11:45 ص
الولايات المتحدة تؤكد استمرار جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفيها بصنعاء وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

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أكدت الولايات المتحدة، أنها لم توقف جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفيها اليمنيين في (صنعاء) مطالبة الحوثيين بالإفراج عن الموظفين الأمريكيين الحاليين والسابقين المحتجزين.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، في معرض تعقيبها على وفاة عبد الحميد العجمي أحد موظفيها المتقاعدين في معتقل للحوثيين.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيانها، "نشعر بحزن عميق إزاء وفاة عبد الحميد العجمي، أحد موظفينا المتقاعدين من سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن والذي وافته المنية في معتقل الحوثي".

وأضافت "أن العجمي لم يتمكن من التواصل مع أسرته خلال الأشهر الستة الماضية من حياته" معربة عن خالص تعازيها لعائلته وأحبائه.

 


صنعاء

الولايات المتحدة

الخارجية الأمريكية

اليمن

الحوثيين


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