النيابة تعاين 5 جثث من أسرة واحدة تم العثور عليها داخل مزرعة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

انتقل فريق من النيابة العامة، لمناظرة 5 جثث لأفراد من أسرة واحدة تم العثور عليهم داخل مزرعة في الريف الأوربي بالشيخ زايد، اليوم الأربعاء، ومعاينة مكان الواقعة، وتبين أن من بين الجثث طفلين، تمهيدا لنقلهم إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض العثور على 5 جثث من أسرة واحدة داخل مزرعة، وتم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمزرعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على 5 جثث داخل مزرعة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثث مستأجر المزرعة، واثنين من أبنائه، واثنين من أشقائه.

استمع رجال المباحث لأقوال أحد أبناء مستأجر المزرعة، وتبين أنه اتصل على والده، ولم يتلقى منه رد، فتوجه إلى المزرعة، وعثر عليه وباقي الأسرة مفارقين الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.