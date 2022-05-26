النار كلت المساعدات.. حريق يدمر 20 طن "بطاطين" موجهة من إثينا إلى أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

دمر حريق 20 طنا من أغطية السرير والبطانيات المخصصة لأوكرانيا يوم الخميس، فى ملعب فى بيرايوس، وهو ميناء رئيسي بالقرب من أثينا، وفقا لمنظمى المساعدات الإنسانية.

وقالت إيرينا بورتنيك، رئيسة قسم المساعدات الإنسانية، لوكالة فرانس برس، لحسن الحظ أن المستحضرات الصيدلانية والغذائية التي تم جمعها لم تتضرر.

واندلع الحريق الذى تسبب فى سحابة كثيفة من الدخان، لكنه لم يتسبب فى وقوع إصابات فى ساحة الاستاد يوم الخميس، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق الذى تم إخماده، بحسب مسؤول بالمكتب الإعلامي لفرقة الإطفاء.

وبدأت جمعية "Oli mazi mporoume" (كلنا نستطيع تحقيق ذلك) فى جمع المساعدات الإنسانية في "ملعب السلام والصداقة" ، في بيرايوس ، في بداية الحرب في أوكرانيا ، حيث تأتى المساعدة من مبادرات خاصة من جانب الشركات أو الجمعيات أو المدارس أو الأفراد.

ومنذ التحرك العسكرى الروسى ضد أوكرانيا، استقبلت اليونان أكثر من 30 ألف لاجئ أوكراني، من بينهم 8000 قاصر، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الهجرة اليونانية.