"الموضوع كله كان هزار".. أقوال المتهم بالتعدى على الإعلامية سالى عبد السلام

كتب أحمد حسني

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل المتهم بالتعدى على الإعلامية سالي عبد السلام، داخل إحدى محطات الوقود، وينشر اليوم السابع أقوال الشاب أمام النيابة العامة.

وأكد الشاب، أنه لم يتعد على الإعلامية سالي عبد السلام، مستطردا: "الموضع كله كان هزار وكنت بتكلم معاها بأدب، لقيتها زهقت وعملت مشكلة من غير أي حاجة، لكن أنا متحرشتش بيها ولا جيت جنبها".

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الشاب الذى قام بالاعتداء على الإعلامية سالى عبد السلام، بإحدى محطات الوقود بالتجمع الخامس، وتبين أنه موظف بإحدى شركات المقاولات بالقاهرة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.