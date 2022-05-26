الملياردير الأمريكى جورج سوروس يحذر من إندلاع حرب عالمية ثالثة

كتب محمد جمال

حذر المليارديرالأمريكى جورج سوروس من أن الصراع الروسى الأوكراني، ربما يكون البداية لحرب عالمية ثالثة، مضيفا أن أفضل طريقة للحفاظ على الحضارة الحرة هى إلحاق الغرب الهزيمة بقوات الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية".

ووصف سوروس، 91 عاما، مدير صناديق تحوط اكتسب شهرة من خلال المراهنة على الجنيه الإسترلينى فى عام 1992، العمليات العسكرية فى أوكرانيا كجزء من صراع أوسع بين المجتمعات المنفتحة والمجتمعات المنغلقة مثل الصين وروسيا.

أكد سوروس فى مؤتمر دافوس وفقا لنص خطابه الصادر عن مكتبه "ربما كان الغزو بداية الحرب العالمية الثالثة وقد لا تفلت حضارتنا من ذلك".

وقال إن "الطريقة الأفضل وربما الوحيدة للحفاظ على حضارتنا هى هزيمة بوتين فى أسرع وقت ممكن. هذه خلاصة القول".

وأضاف إن بوتين، الذى قال إن "العملية الخاصة" فى أوكرانيا ستخطط وتحقق جميع أهداف الكرملين، يعتقد الآن أن الغزو كان خطأ ومستعد للتفاوض على وقف إطلاق النار.

بدوره، حذر رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر، من أن بلاده قد تكون الهدف التالي لروسيا إذا انتصرت في عملياتها العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

وقال هيجر - في تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية على هامش منتدي دافوس، اليوم الخميس - "أولا وقبل كل شيء من المهم أن تنتصر أوكرانيا وتحافظ على ديمقراطيتها وسيادتها.. ثانيا: أوكرانيا دولة جارة ومن المهم جدا أن يتمتع جيراننا بالاستقرار والازدهار".

وأضاف: "ثالثا.. في حال الهزيمة ستكون سلوفاكيا التالية، فنحن نعلم أن روسيا ستذهب إلى أبعد من ذلك، وعلينا أن ندرك ذلك خاصة في الاتحاد الأوروبي".