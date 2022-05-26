المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية إلى 30 يونيو

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قررت الحكومة المغربية، اليوم /الخميس/، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد إلى 30 يونيو المقبل، وذلك في إطار جهود مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم، وفقا لوكالة الأنباء المغربية - إن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب، من يوم الثلاثاء 31 مايو الجاري في الساعة السادسة مساء حتى يوم الخميس 30 يونيو المقبل في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل استمرار السلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان الفعالية والنجاعة في الحد من تفشي جائحة (كوفيد-19).