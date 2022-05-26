المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية إلى 30 يونيو

قررت الحكومة المغربية، اليوم /الخميس/، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد إلى 30 يونيو المقبل، وذلك في إطار جهود مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم، وفقا لوكالة الأنباء المغربية - إن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب، من يوم الثلاثاء 31 مايو الجاري في الساعة السادسة مساء حتى يوم الخميس 30 يونيو المقبل في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل استمرار السلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان الفعالية والنجاعة في الحد من تفشي جائحة (كوفيد-19).
يذكر أن قررالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إغلاق مران الفريق أمام وسائل الإعلام، اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى موعد مباراة نهائي دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل.
وأخطر الجهاز الفني البعثة الإعلامية المرافقة للنادي بالتواصل مع وسائل الإعلام الراغبة في حضور المران وإبلاغها بقرار الجهاز الفني، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مواجهة الوداد المرتقبة.
ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة