اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 10:18 م
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المعمل الجنائى يرفع الأدلة من داخل مزرعة الجيزة لكشف لغز العثور على 5 جثث

الخميس، 26 مايو 2022 09:25 م
المعمل الجنائى يرفع الأدلة من داخل مزرعة الجيزة لكشف لغز العثور على 5 جثث إسعاف - صورة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل خبراء الأدلة الجنائية بالجيزة على جمع الأدلة من داخل مزرعة عثر بداخلها على 5 أشخاص من أسرة واحدة متوفين، لكتابة تقرير وافٍ وتسليمه لجهات التحقيق، لاستكمال التحقيقات حول الواقعة.
 
وكان فريق من النيابة العامة انتقل لمكان الواقعة وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة ورفع الأدلة من مسرح الحادث.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على 5 جثث داخل مزرعة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثث مستأجر المزرعة، واثنين من أبنائه، واثنين من أشقائه.
 
استمع رجال المباحث لأقوال أحد أبناء مستأجر المزرعة، وتبين أنه اتصل على والده، ولم يتلق منه ردا، فتوجه إلى المزرعة، وعثر عليه وباقي الأسرة مفارقين الحياة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

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