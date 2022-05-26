المبعوث الأممى لليمن يشكر مصر على تسهيل الرحلات التجارية من صنعاء للقاهرة

كتبت: هند المغربي

أعرب هانس جروندبرج المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن امتنانه للحكومة المصرية على تعاونها في تسهيل الرحلات التجارية من صنعاء إلى القاهرة، وعلى دعمها النشط للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في إحلال السلام.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن في بيان له على أهمية فتح الطرق في تعز، وغيرها من المناطق بالنسبة لليمنيين خاصة وأنهم عانوا لفترة طويلة من أثر إغلاق الطرق.

وبحسب البيان، فقد أحرز الأطراف في سياق الهدنة أيضاً، تقدماً ملموساً مهماً في الاتفاق على استئناف الرحلات التجارية الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي.

وقال: "يعد فتح الطرق في تعز وغيرها من المناطق عنصرا جوهريا من الهدنة، إذ سيسمح ذلك بلمّ شمل العائلات التي فرقتها جبهات النزاع، وسيسمح للأطفال بالذهاب إلى المدارس، وللمدنيين بالوصول إلى أماكن عملهم وإلى المستشفيات، وباستعادة حركة التجارة الحيوية."

ولفت البيان الى أنه سافر حتى الآن أكثر من 1000 راكب على متن هذه الرحلات، كما ازداد تردد الرحلات التجارية. لافتا إلى أنه تجرى الآن استعدادات لاستئناف الرحلات التجارية بين صنعاء والقاهرة.

جاء ذلك على خلفية المفاوضات بين ممثلي الحكومة اليمنية وأنصار الله في العاصمة الأردنية عمّان "تحت رعاية الأمم المتحدة، للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات."

ودعا في هذا السياق المجتمعين إلى التفاوض بحسن نية للتوصل بشكل عاجل إلى اتفاق ييسر حرية التنقل ويحسن ظروف المدنيين، ودعا جروندبرج الأطراف إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس للمحافظة على الهدنة والوفاء بالتزاماتها ضمن القانون الدولي لحماية المدنيين.

وطالب من الأطراف اغتنام هذه الفرصة من خلال تنفيذ الهدنة وتجديدها والتفاوض على حلول دائمة حول القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيرادات والرواتب من أجل دعم تسوية سياسية شاملة للنزاع، مؤكدا أن "مسؤولية حماية وتحقيق إمكانية إحلال السلام في اليمن تقع على عاتق الأطراف.