الكشف على 410 حالات فى قافة طبية لجامعة جنوب الوادى ضمن حياة كريمة بقنا

قنا - صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة شاملة متنوعة التخصصات بقرية الكلاسة بمركز قوص وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قال رئيس الجامعة، إن القافلة الطبية قام بها أطباء متخصصين ومتميزين في مختلف التخصصات من كلية الطب البشرى بالجامعة كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، مشيرًا أن القافلة الطبية قامت بالكشف وصرف العلاج المجاني لـ410 حالات، الحالات جاءت كالتالي 100 رمد، 10 نساء وتوليد، 100 أنف وأذن وحنجرة، 40 جلدية، و10 نفسية وعصبية، و150 أطفال، بالإضافة إلى بحث 4 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الإدمان على صحة الفرد وتأثيره على الأسرة والمجتمع.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أن القافلة قامت بعمل ندوات تثقيفية لأهالي القرية، حيث قام الدكتور حجاج غانم احمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتأكيد على دور التعليم في مواجهة التطرف وتكاتف الأسرة والمدرسة في بناء الشخصية السوية ودور الاسرة في تخطيط مسار تعليم للأبناء والتخطيط لمستقبلهم.

وتابع نائب رئيس الجامعة، أن الدكتور رضا محمد أحمد، المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، وعبد الرحمن عبد النظير، المعيد بالكلية قاموا بتوعية المواطنين بأهمية التكنولوجيا في حياتنا اليومية والإيجابيات والسلبيات في استخدام التكنولوجيا وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في جائحة كورونا.



قافة طبية لجنوب الوادي ضمن مبادرة حياة كريمة بقنا (1)



قافة طبية لجنوب الوادي ضمن مبادرة حياة كريمة بقنا (2)





