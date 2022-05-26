اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن اليوم نتائج الطعون على المرشحين بالانتخابات العمالية

الخميس، 26 مايو 2022 09:00 ص
القوى العاملة تعلن اليوم نتائج الطعون على المرشحين بالانتخابات العمالية وزير القوي العاملة محمد سعفان
كتبت آية دعبس

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تعلن وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، 26 مايو 2022، نتائج البت فى الطعون المُقدمة ضد قوائم المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية فى مرحلتها الثانية للدورة 2022 / 2026 – وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى على مستوى 27 محافظة، وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة الكشوف النهائية للمرشحين يومى 27 و28 مايو، علي أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجاري لباقي اللجان، وذلك  تحت إشراف قضائي كامل ،  ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل.

وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن اللجان المشرفة الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من يتقدم بطعن  علي الأسماء المرشحة يتم دراسته من قبل القاضي، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج، ويتابع الوزير على مدار الساعة علي مستوى 27 محافظة، الطعون علي أسماء المرشحين تمهيدا لتقديمها من التصنيفات النقابية  والتى تشملها المرحلة الثانية.


الانتخابات العمالية

انتخابات النقابات العمالية

النقابات العمالية

القوى العاملة

المرحلة الثانية للانتخابات العمالية


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