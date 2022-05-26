القومى للمرأة ببنى سويف: تنظيم أمسيات الأسرة المصرية داخل قرى حياة كريمة

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، استكمال فعاليات أمسيات الأسرة المصرية التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشيرة إلى أنه تم تنظيم أمسية داخل قرية بنى عدى بمركز ناصر استهدفت 1500 شخص.



وأضافت نرمين محمود لـ اليوم السابع، تشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي جرت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة، لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسيات أغانٍ وطنية، وعلى هامش العروض يجرى تنظيم عروض شعرية وورش رسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.



وتابعت، أن أمسيات الأسرة المصرية تأتى حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

