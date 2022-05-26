اليوم السابع
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القومى للمرأة بأسوان يواصل تنظيم 23 جلسة دوار بقرى "حياة كريمة".. صور

الخميس، 26 مايو 2022 10:48 ص
القومى للمرأة بأسوان يواصل تنظيم 23 جلسة دوار بقرى "حياة كريمة".. صور الأنشطة والفعاليات المبذولة لتحسين الحياة الإجتماعية
أسوان - عبد الله صلاح

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استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، سلسلة الأنشطة والفعاليات المبذولة لتحسين الحياة الإجتماعية والاقتصادية والثقافية للأهالى والمواطنين داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان أنه بالتعاون مع مديرية الأوقاف تم تنظيم عدد 23 من جلسات الدوار إستهدفت 1150 سيدة و50 رجل بقرى مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.
 
وأضافت أن جلسات الدوار تناولت التوعية بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية ، بالإضافة إلى أساليب وآليات التربية السليمة للأبناء ، كما أوضحت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه لليوم الرابع على التوالى تم مواصلة فعاليات برنامج التثقيف المالى داخل 6 قرى بمركز نصر النوبة وهى قرى عنيبة وأرمنا ومصمص والدكه ودابود ، وأيضاً قرية الجنينة والشباك، بالإضافة إلى قريتين بمركز كوم أمبو وهما قريتى المربعات والنجاجرة.
 
وأوضحت، بأن البرنامج التثقيفى إستهدفت 400 سيدة وفتاة من أجل رفع وعيهن بعدد من الموضوعات والأمور المالية والإقتصادية اللازمة لتمكينهن لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومنها التعرف على أساليب الإدخار المختلفة ، وطريقة إختيار الأنسب والأفضل منها ، علاوة على كيفية إستخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال ، فضلاً عن كيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين .
 
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 الأنشطة والفعاليات المبذولة لتحسين الحياة الإجتماعية

 

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 الأنشطة والفعاليات المبذولة لتحسين الحياة الإجتماعية

 

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 الأنشطة والفعاليات المبذولة لتحسين الحياة الإجتماعية

 


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