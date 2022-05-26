اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 01:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على هارب من مؤبد لشروعه فى قتل مواطن والاتجار بالمخدرات بالغربية

الخميس، 26 مايو 2022 11:37 ص
القبض على هارب من مؤبد لشروعه فى قتل مواطن والاتجار بالمخدرات بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط محكوم عليه هارب من حكم بالسجن المؤبد، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية - والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فـى قضية "مخدرات" ، وسبق إتهامه فى 5 قضايا ما بين "مخدرات - سلاح - شروع فـى قتل") على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته ، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


مخدرات

قتل

الغربية

اخبار الحوادث

تجارة المخدرات


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة