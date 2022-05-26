اليوم السابع
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القبض على شخص بالبحيرة ينتحل صفة ضابط وينشر مشاهد تمثيلية على تيك توك

الخميس، 26 مايو 2022 03:36 م
القبض على شخص بالبحيرة ينتحل صفة ضابط وينشر مشاهد تمثيلية على تيك توك حبس-ارشيفية
محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة)، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، وآداء مشاهد تمثيلية ساخرة مع المارة وقائدى السيارات.
 
 
وبمواجهته أقر بتصوير مقطع الفيديو بالاتفاق مع (أحد أصدقائه – مقيم بذات الدائرة)، وبثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بهدف الشهرة وتحقيق نسب مشاهدة عالية، وزيادة أعداد المتابعين للحصول على مكاسب مادية، كما أقر الأخير بصحة رواية صديقه، وقيامه بذلك لرغبة فى الحصول على فرصة فى مجال التمثيل. 
 
وبفحص هواتفهما المحمولة وصفحاتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تبين قيامهما بتصوير بعض مقاطع الفيديو بذات المضمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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