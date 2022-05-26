العظمى بالقاهرة ترتفع لـ37.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين

كتب: محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الاثنين كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 26 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 28 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 29 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 30 مايو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة