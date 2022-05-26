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العربية: محكمة عسكرية روسية تطرد 115 عنصرا من الحرس الوطنى لرفضهم القتال بأوكرانيا

الخميس، 26 مايو 2022 07:50 م
العربية: محكمة عسكرية روسية تطرد 115 عنصرا من الحرس الوطنى لرفضهم القتال بأوكرانيا الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أصدرت محكمة عسكرية روسية حكما بطرد 115 عنصرا من الحرس الوطني لرفضهم القتال في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تتوقع من أوكرانيا قبول مطالبها وإدراك الوضع الحالى.

جاء ذلك تعليقا على دعوة وجهها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر لتقديم أوكرانيا تنازلات عن جزء من أراضيها للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن من وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "روسيا تنتظر قبول كييف لمطالب موسكو وإدراكها للوضع الحالي - الوضع الحقيقي القائم".


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