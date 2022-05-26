اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الطوارئ الروسية: إبطال مفعول حوالى 24 ألف لغم فى أراضى دونباس

الخميس، 26 مايو 2022 09:47 ص
الطوارئ الروسية: إبطال مفعول حوالى 24 ألف لغم فى أراضى دونباس الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إبطال مفعول حوالي 24 ألف وحدة من المتفجرات والألغام التي خلفها المسلحون الأوكرانيون .

 

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن وحدات الطوارئ الروسية تواصل العمل على إزالة الألغام من البنية التحتية والأراضي في دونباس.. وتم مسح ما يقرب من 152 هكتارا، وتم اكتشاف حوالي 24 ألف لغم وإبطال مفعولها.


ومن جهة أخرى، كشف سفير لوجانسك لدى روسيا، روديون ميروشنيك، أن عدد الأسرى الأوكرانيين في دونيتسك ولوجانسك بلغ الآن ثمانية آلاف، وهو آخذ في الازدياد.


وقال السفير في تصريح له اليوم "هناك الكثير من الأسرى الأوكرانيين وأعدادهم أكبر في دونيتسك ، لكن لدينا أيضا عددا كافيا، والآن يبلغ العدد الإجمالي حوالي ثمانية آلاف. وهذا عدد كبير، ويُضاف إليه في كل يوم حرفيا، المئات".

 


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