الصين تعلن اتخاذ إجراءات جديدة لحماية البيئة من التلوث

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أكد مسؤول بوزارة البيئة والإيكولوجيا الصينية، أن الصين ستتخذ نهجا موجها وعلميا وقائما على القانون؛ للتخلص من الملوثات الجديدة، وذلك لأهميتها في تحسين البيئة الإيكولوجية ، وتعزيز التنمية عالية الجودة والحياة وضمان صحة الناس وسلامتهم البيئية.

وقال المسؤول الصيني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية اليوم الخميس إنه في السنوات الأخيرة، اتخذت الوزارة خطوات تشمل توحيد إدارة مخاطر المواد الكيميائية السامة والخطرة وإجراء تقييمات للمخاطر البيئية للمواد الكيميائية لتحسين حماية البيئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات راكمت خبرة للعمل على ضبط الملوثات الجديدة.

وأشار إلى أن الصين بدأت متأخرة في معالجة الملوثات الجديدة ولديها نقاط ضعف في مجالات مثل التنظيم القانوني والإدارة والتقنيات، مما دفع إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز القدرة على معالجة الملوثات الجديدة.

وحددت خطة العمل مهام فحص المخاطر لبعض المواد الكيميائية الرئيسية، والإفراج الديناميكي عن قوائم الملوثات الجديدة الخاضعة للسيطرة، وتنفيذ تدابير الرقابة، بما في ذلك الحظر والحد الأقصى للانبعاثات، وسيتم بشكل تدريجي وضع القوانين والنظم المتعلقة بإدارة مخاطر المواد الكيميائية الخطرة وتحسينها.

وتشمل الملوثات الجديدة التي تتولد عن إنتاج أو استخدام المواد الكيميائية الخطرة الملوثات العضوية الثابتة ومضادات الغدد الصماء والمضادات الحيوية، حيث تشكل هذه الملوثات مخاطر على البيئة وصحة الإنسان ويصعب معالجتها.