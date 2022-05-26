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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الصومالى حول الشئون الإنسانية ومواجهة الجفاف، تأثر 6.9 مليون شخص بموجة الجفاف الحادة التى ضربت مناطق شاسعة من البلاد.

وقال مكتب المبعوث الخاص للرئيس حول الشؤون الإنسانية ومواجهة الجفاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن موجة الجفاف الحادة التي ضربت مناطق شاسعة من البلاد، أثرت على حياة مواطنين يقدر عددهم بـ 6.9 مليون شخص، نتيجة تأخر هطول الأمطار الموسمية ويُخشى أن يصل إلى 8 ملايين في الأشهر المقبلة، أو 50% من إجمالي السكان، مشيرا إلى أن 66 مديرية تأثرت بشكل كلي بحالة الحفاف.

يذكرأن، عين رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، مبعوثا خاصا له في إغاثة متضرري الجفاف، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

ويهدف تعيين المبعوث الخاص فى إغاثة متضررى الجفاف الى مدى التزام الرئيس الصومالى فى تخفيف أثار الجفاف وتأثيره على حياة كل من الرعاة وغير الرعاة في الصومال.

والممثل الخاص مكلف بالعمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع جميع أصحاب المصلحة وغيرهم من أصحاب المصلحة لإيجاد حلول دائمة للتخفيف من آثار الجفاف والتخفيف من حدتها.

وسيتولى الممثل الخاص أيضا زمام القيادة في التنسيق والدعوة من أجل المساعدة الدولية.

وعيّن عبد الرحمن عبد الشكور مبعوثا خاصا في إغاثة متضرري الجفاف ، بناءً على خبرته وفهمه للقضايا الإنسانية وتنمية المجتمع، متمنيا للمسؤول الجديد كل التوفيق في أداء مسؤولياته.