وقال مكتب المبعوث الخاص للرئيس حول الشؤون الإنسانية ومواجهة الجفاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن موجة الجفاف الحادة التي ضربت مناطق شاسعة من البلاد، أثرت على حياة مواطنين يقدر عددهم بـ 6.9 مليون شخص، نتيجة تأخر هطول الأمطار الموسمية ويُخشى أن يصل إلى 8 ملايين في الأشهر المقبلة، أو 50% من إجمالي السكان، مشيرا إلى أن 66 مديرية تأثرت بشكل كلي بحالة الحفاف.