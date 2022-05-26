اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 03:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: مستعدون لمواجهة جدرى القرود ونعمل على استيراد لقاحاته

الخميس، 26 مايو 2022 03:00 ص
الصحة: مستعدون لمواجهة جدرى القرود ونعمل على استيراد لقاحاته جدرى القرود
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادت التامة لمواجهة أي حالات قد تظهر مصابة بمرض جدرى القرود، قائلاً:"نعمل على جلب اللقاحات أو الأدوية المضادة للمرض، ومستمرون في المتابعة على مستوى المديريات بمحافظات الجمهورية".
 
ودعاالدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى اتباع عدد من الإجراءات الضرورية لتجنب الإصابة بالفيروس، مثل تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمله، وعزل المرضى المصابين عن الآخرين، وغسل اليدين بالماء والصابون أو باستخدام الكحول، واستخدم أدوات الوقاية الشخصية، وإجراء الحجر البيطري على الحيوانات المصابة.
 
يذكر أن مرض " جدرى القرود" هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يحدث بشكل أساسي في مناطق الغابات بوسط وغرب أفريقيا، وتظهر أعراض الإصابة بهذا المرض مع الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، ويعكف العلماء على دراسته منذ سنوات طويلة.

الصحة

جدرى القرود

لقاحات جدرى القرود

علاج جدرى القرود

اليوم السابع بلس

مرض جدرى القرود

جدرى القرود فى مصر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة