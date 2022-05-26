الصحة العالمية تدين "هجوم روسيا" على منشآت صحية فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أدانت منظمة الصحة العالمية "هجوم روسيا" على منشآت صحية في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اتفق وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، ورئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي على أن البلدين رفيقتين، وليستا متنافستين على مسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وكتب كوليبا- في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عقب اجتماعه مع بنداروفسكي، حسب ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الخميس "التقيت رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي.. ولا يزال دعم سكوبي لأوكرانيا في هذه الأوقات العصيبة ثابتًا... وستتذكر أوكرانيا ذلك دائمًا.. واتفقنا أيضًا على أن أوكرانيا ومقدونيا الشمالية رفيقتان وليستا متنافستين على مسار التكامل في الاتحاد الأوروبي".