"الشباب والرياضة" 8400 طالب وطالبة يشاركون في القوافل التعليمية بقري حياة كريمة في 4 محافظات

واصلت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، بقسميها العلمي والأدبي، لليوم الأول، في 4 محافظات: "القليوبية، الشرقية، الأقصر، المنيا"، ذلك ضمن قطار القوافل التعليمية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يحمل مشروع القوافل التعليمية، للعام التاسع علي التوالي، شعار "الجمهورية الجديدة والطريق إلي المستقبل، ذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم الفني والأوقاف والتنمية المحلية والأزهر والكنيسة القبطية الارثوذكسية.

وشهدت قاعات مراكز الشباب والمدارس المخطط لها تنفيذ الفعاليات على مدار يومي الخميس والجمعة، مشاركة كثيفة لــ 8400 طالبًا وطالبة، بواقع مشاركة 4200 طالب بقري مراكز شبين القناطر وطوخ بمحافظة القليوبية، 2400 طالبا بقري مراكز أرمنت وإسنا بمحافظة الأقصر، 1300 طالبا بقري مراكز الحسينية وقوص بمحافظة الشرقية، 500 طالبا بقري مراكز ديرمواس وملوي بمحافظة المنيا.

ومن جانبه: "أشاد الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة، بالإقبال الكبير من جانب الطلاب، وانتظام المحاضرات، وحرص الطلاب على المشاركة بالقوافل، والاستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين على أيدِ خبراء المواد التعليمية، وأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وثمن "صبحي" النهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة، لتعزيز استدامة مشروع القوافل التعليمية، لأنه يعد من أحد المشروعات التي حققت نجاحاً ملموساً على أرض الواقع من خلال مساهمتها في الأعوام الماضية بمد الطلاب بالعلم والمعرفة والأفكار الصحيحة حول العديد من الموضوعات.

كما وجه جميع القائمين علي التنفيذ، بتفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظتين لتعظيم الاستفادة للجميع.

يذكر أن مشروع القوافل التعليمية، تنفذ فعالياته في 12 محافظة، ويستهدف 70000 طالب وطالبة.



























































