السيطرة على حريق بــ 3 أحواش دون حدوث إصابات بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بثلاثة أحواش، بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بأحد الأحواش وامتد لحوشين مجاورين، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي سيطرت عليه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بنشوب حريق بحوش ملك المدعو يوسف ا م 24 سنة عامل، وامتد لحوشين مجاورين ملك كل من مدحت ح ع ى 28 سنة عامل وخلف ا ع 63 سنة مزارع، ويقيمون بذات الناحية، وتم الدفع بـــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق واخماده " دون حدوث إصابات".

بسؤال المذكورين أفادوا بمضمون ما تقدم رجحوا سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي، وأضافوا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل والتبن، ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.