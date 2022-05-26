السعودية وبلغاريا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

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بحثت المملكة العربية السعودية وبلغاريا، اليوم الخميس، تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في صوفيا، مع نظيرته البلغارية تيودورا جينشوفسكا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، تناولت سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء "رؤية المملكة 2030"، وتكثيف التعاون بين المملكة وبلغاريا في المجالات السياسية والاقتصادية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.