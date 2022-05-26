الزراعة: البحيرة والشرقية والمنيا من أكبر المحافظات إنتاجاً للقمح بالموسم الحالى

أيمن رمضان

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن حجم توريد القمح من المزارع إلى الصوامع بلغ أكثر من 3 ملايين طن حتى الآن، مشيرًا إلى أنه متوقع أن يصل حجم التوريد بنهاية الموسم لـ5.5 مليون طن.

وأضاف "الشناوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أنه من المتوقع أن يستمر موسم توريد القمح المحلى حتى 20 يونيو المقبل تقريبا، وتابع: "البحيرة والشرقية والمنيا من أكبر المحافظات إنتاجاً للقمح في الموسم الحالي بواقع 21 أردبا للفدان".

ولفت "الشناوى"، إلى قرب انتهاء توريد الأقماح المحلية في كفر الشيخ والإسماعيلية، وعدد من المحافظات الشمالية كون موسم الزراعة بدء مبكراً.