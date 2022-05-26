الرئيس الجزائرى: نسعى لرفع كميات الغاز المصدر إلى إيطاليا

إيمان حنا

اسقبل الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، صباح اليوم، نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون، في القصر الجمهوري بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس تبون إلى إيطاليا منذ أمس الأربعاء، وتستمر ثلاثة أيام.

وأجرى تبون محادثات على انفراد مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في مستهل اللقاء بينهما.

ونوه الرئيس بالمواقف التاريخية المشرفة لدولة إيطاليا تجاه الجزائر، خاصة الدعم الذي كان يقدمه “صديق الجزائر فوق العادة، أنريكو ماتيي، وحول العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا، لفت تبون إلى أهمية الجزائر كممون رئيسي بالغاز للسوق الإيطالية.

وعلى صعيد متصل، التقى تبون بممثلين عن الجالية الوطنية بايطاليا، وأكد أن اللقاء مع أفراد الجالية يندرج في إطار الحرص الذي يوليه إلى ضرورة الاستماع لانشغالاتهم وتطلعاتهم، كما يهدف اللقاء إلى إبراز دور أفراد الجالية في مشاركتهم في المسار التنموي والاقتصادي لوطنهم.

وقال تبون، إن الجزائر هي ثاني ممون بالغاز للسوق الإيطالية، ونسعى لتعزيز الشراكة مع إيطاليا للقيام باكتشافات أخرى، لكي ترتفع الكميات الموجّهة لها، وتصبح الموزّع لهذه المادة في أوروبا"، كما أكد الرئيس أن البلدان سيواصلان الاستثمار في الصناعات العسكرية والبحرية والإلكترونية، إلى جانب مجال المؤسسات الناشئة.

وكشف تبون أن الطرف الإيطالي اقترح على الجانب الجزائري الاستفادة من مرافقة وتمويلات الصندوق الايطالي الخاص بالمؤسسات الناشئة والذي يحتوي على 3 مليارات دولار.

ويمكن للجزائر أن تستفيد من التجربة الإيطالية فيما يتعلق بالقضاء على الاقتصاد الموازي والذي تقلص في إيطاليا من معدل 70 بالمائة بعد الحرب العالمية الثانية إلى 15 بالمائة حاليا، واعتبر أن هناك آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين قائلا : “لا يوجد هناك حواجز بين الجزائر و إيطاليا.

نحن نتوافق في عدة ميادين ونصبو إلى تقوية الشراكة الاقتصادية في عدة مجالات على غرار صناعة السفن والطيران والصناعات الخفيفة مثل الصناعات الغذائية والأثاث”.

وتطرق كذلك إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية مؤكدا أن الجزائر تسعى بكل الوسائل لحراسة الحدود والشواطئ ومحاربة منابع تغذية هذه الظاهرة، وأشار الرئيس تبون إلى وجود عصابات منظمة تقوم بتجنيد الناس للهجرة غير الشرعية من أجل جمع المال من خلال تقديم وعود كاذبة للشباب وإيهامهم بأنهم سيجدون جنة خارج وطنهم، وتأسف لوقوع بعض المواطنين فريسة لهذه العصابات.

وفي معرض حديثه عن جهود الجزائر في محاربة هذه الظاهرة أشار رئيس الجمهورية لتصريحات وزير داخلية دولة “متقدمة” إدعى فيها أن 7000 مهاجر جزائري غير شرعي يتواجدون في بلاده مع أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 200 مهاجرا جزائريا.

كما أبرز في ذات الإطار جهود الدولة في التكفل الاجتماعي بالمواطنين إذ أنه “في الوقت الذي نجد فيه الكثير من الدول منشغلة بالبحث عن توفير مادة الخبز لسكانها، تستمر الجزائر في توزيع السكنات”.

وأشار تبون الى مكانة الجزائر المتقدمة ضمن التصنيف الدولي في مجال التغذية في العالم حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتغذية, فضلا عن نسبة الربط بالكهرباء التي تفوق المعدل العالمي وشبكة الغاز التي تمتد إلى أعالي جبال جرجرة والونشريس والأوراس والعدد الهائل من المدارس التي شيدت في كل مكان من الوطن.

كما ذكر بجهود الدولة في قطاع التعليم حيث أن هناك 12 مليون تلميذ جزائري يزاولون الدراسة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية إضافة إلى 1.7 مليون جامعي.