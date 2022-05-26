اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس البولندى يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا

الخميس، 26 مايو 2022 08:36 ص
الرئيس البولندى يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا الرئيس البولندى أندريه دودا
أ.ش.أ

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طالب الرئيس البولندي، أندريه دودا، روسيا بالانسحاب من أوكرانيا، وإعادة البلاد إلى حدودها المعترف بها دوليا.

 

وقال دودا في تصريح نقله راديو بولندا اليوم الخميس، "يجب الالتزام بمعايير القانون الدولي، وهذا يعني أن أوكرانيا يجب أن تعود إلى حدودها المعترف بها دوليا، ويجب على روسيا الانسحاب من جميع الأراضي التي استولت عليها".


وأضاف "النظام الدولي يجب أن يقوم على القانون، لأن القانون الدولي يضمن السلام، والدول يجب أن تحترم القواعد التي التزمت بها مثل ميثاق الأمم المتحدة".

 


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