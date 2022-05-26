الرئيس البولندى يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا

وقال دودا في تصريح نقله راديو بولندا اليوم الخميس، "يجب الالتزام بمعايير القانون الدولي، وهذا يعني أن أوكرانيا يجب أن تعود إلى حدودها المعترف بها دوليا، ويجب على روسيا الانسحاب من جميع الأراضي التي استولت عليها".



وأضاف "النظام الدولي يجب أن يقوم على القانون، لأن القانون الدولي يضمن السلام، والدول يجب أن تحترم القواعد التي التزمت بها مثل ميثاق الأمم المتحدة".