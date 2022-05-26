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الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة نقل عسكرية أوكرانية فى "أوديسا"

الخميس، 26 مايو 2022 11:22 ص
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة نقل عسكرية أوكرانية فى "أوديسا" الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" في منطقة خاركوف، كما أسقطت طائرة نقل عسكرية أوكرانية تحمل ذخيرة وأسلحة بالقرب في منطقة أوديسا.
 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشيكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس، إن القذائف الصاروخية وقذائف المدفعية أصابت 62 موقع قيادة أوكراني، و407 مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و47 موقعا للمدفعية و3 مستودعات.


أضاف أن القوات الروسية تمكنت من تدمير المركز الأوكراني للاستخبارات الإلكترونية، بما في ذلك 11 من أفراد الطاقم القتالي، و15 متخصصاً أجنبياً، مشيرا إلى أن الصواريخ قصفت 48 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية وبطاريتي مدفعية ومستودعا للذخيرة بالقرب من "نيكولايفكا" و"بيريستوفوي" في دونيتسك.


وأوضح أن الطيران قصف 49 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية وطاقمي هاون ومستودع مدفعية، وتم تحييد أكثر من 350 قوميا أوكرانيا وتعطيل 96 وحدة من الأسلحة والمعدات.

 


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