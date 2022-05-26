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الخارجية الروسية: ما نعرفه بشأن الخطة الإيطالية حول أوكرانيا من وسائل الإعلام

الخميس، 26 مايو 2022 07:53 م
الخارجية الروسية: ما نعرفه بشأن الخطة الإيطالية حول أوكرانيا من وسائل الإعلام لافروف
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، إن ما تعرفه وزارة الخارجية الروسية بشأن الخطة الإيطالية حول أوكرانيا، هو من وسائل الإعلام فقط، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تعرف مضمون الخطة التي اقترحتها إيطاليا بشأن أوكرانيا فقط من الصحافة، ولكن إذا ما تأكدت صحة الخطة المعروضة في وسائل الإعلام، فإن مثل هذه المبادرات ليست جادة، ولا تجلب سوى الأسف على درجة استيعاب أصحابها للوضع ولتاريخ القضية، متابعا: لقد برز لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالى بنشاط في وسائل الإعلام، معلنا عن المبادرة الإيطالية المكونة من 4 نقاط، والتي قرأنا عنها فقط، قرأنا أنها مبادرة يمكن أن تحقق السلام الذي طال انتظاره.

وتابع وزير الخارجية الروسي، : كما فهمت من وصف وسائل الإعلام أن الأمر يتعلق بضرورة أن تصبح شبه جزيرة القرم ودونباس جزءا من أوكرانيا وتتمتع باستقلالية واسعة، حسنا، السياسيون الجادون، الذين يريدون تحقيق نتائج، ولا يمارسون الترويج لناخبيهم، لا يطرحون مثل هذه الأشياء.


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