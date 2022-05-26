اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 07:59 ص
أكرم القصاص
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الجيش النيجيرى يعلن مقتل 40 مسلحا من "بوكو حرام" فى جزر ببحيرة تشاد

الخميس، 26 مايو 2022 07:00 ص
الجيش النيجيرى يعلن مقتل 40 مسلحا من "بوكو حرام" فى جزر ببحيرة تشاد بوكو حرام
وكالات

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أعلنت النيجر أن قواتها قتلت ليل الثلاثاء-الأربعاء نحو 40 إرهابيا من جماعة "بوكو حرام" في جزر ببحيرة تشاد الواقعة بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان لها إنه "ليل 24-25 مايو، حاول حوالي مئة من مقاتلي بوكو حرام على متن أربعة مراكب كبيرة وزورق مسلح شن هجوما قويا ضد عناصرنا في جزر بحيرة تشاد".

وأضافت أن "رد الفعل النشط من قبل هؤلاء أجبر المهاجمين على الفرار مع سقوط العديد من القتلى في صفوفهم".

وأوضح أن الجيش نفذ على الإثر "عملية تمشيط" في المنطقة أفضت إلى "تحييد حوالي أربعين مقاتلا" وضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات و"معدات عسكرية مختلفة". 

من جهة أخرى أصيب سبعة جنود بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور عربتهم خلال تنفيذهم "مهمة استطلاعية حول بحيرة تشاد"، بحسب الوزارة التي لم تحدّد تاريخ الواقعة.


بوكو حرام

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غرب افريقيا

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