اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 05:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر النظام الأساسى لشركة مصر للطيران بعد إعادة الهيكلة

الخميس، 26 مايو 2022 04:11 م
الجريدة الرسمية تنشر النظام الأساسى لشركة مصر للطيران بعد إعادة الهيكلة وزارة الطيران المدنى -أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت جريدة الوقائع المصريةً قرارا للطيار محمد منار وزير الطيران رقم 130 لعام 2022 يخص النظام الأساسى لشركةً مصر للطيران للخطوط الجويةً ونظامها الأساسى ولائحتها التنفيذية، وبلغ رأس مال الشركة حسب القرار 2 مليار و500 مليون جنيه ومدة الشركة 25 عاما.
 
وتضمن القرار أغراض الشركة وأنشطتها منها النقل الجوى البضائع البريد الرحلات الخاصة وتشغيل الطائرات وتأجيرها وتنظيم الرحلات الخاصةً والإسعاف الطائر والتاكسى الجوى وطائرات رجال الأعمال وتشغيل الليموزين داخل مصر وأعمال السياحة وبرامجها داخل وخارج مصر وتنظيم الرحلات فىً هذا المجال ومباشرة أعمال الوكالة فى بيع التذاكر لشركات الطيران والبواخر وكل مايتعلق بتلك الأعمال والعديد من الأنشطة الأخرى.
 

 


أخبار الطيران

مصر للطيران

الوقائع المصرية

إعادة هيكلة الشركة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة