الجريدة الرسمية تنشر النظام الأساسى لشركة مصر للطيران بعد إعادة الهيكلة

كتب أحمد مصطفى

نشرت جريدة الوقائع المصريةً قرارا للطيار محمد منار وزير الطيران رقم 130 لعام 2022 يخص النظام الأساسى لشركةً مصر للطيران للخطوط الجويةً ونظامها الأساسى ولائحتها التنفيذية، وبلغ رأس مال الشركة حسب القرار 2 مليار و500 مليون جنيه ومدة الشركة 25 عاما.

وتضمن القرار أغراض الشركة وأنشطتها منها النقل الجوى البضائع البريد الرحلات الخاصة وتشغيل الطائرات وتأجيرها وتنظيم الرحلات الخاصةً والإسعاف الطائر والتاكسى الجوى وطائرات رجال الأعمال وتشغيل الليموزين داخل مصر وأعمال السياحة وبرامجها داخل وخارج مصر وتنظيم الرحلات فىً هذا المجال ومباشرة أعمال الوكالة فى بيع التذاكر لشركات الطيران والبواخر وكل مايتعلق بتلك الأعمال والعديد من الأنشطة الأخرى.