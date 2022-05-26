الجامعة العربية: الشباب أحد المحركات الرئيسية للسلم والتنمية المستدامة

بيشوى رمزى

قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة إن اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب يأتي بعد توقف بسبب جائحة كورونا، ليستعيد حيوية الشباب التي كان عليها قبل اندلاع الأزمة.

وأضافت أبو غزالة، خلال كلمتها أمام اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، أن هذه الدورة تحمل العديد من الأنشطة والموضوعات الهامة منها اطلاق المبعوثين الافتراضيين للشباب العربي كأول مبادرة يتم اطلاقها اليوم والتي قامت بأعدادها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية والتي لا تدخر جهدا في التعاون المطلق والمثمر في الخروج بالمشاريع والمبادرات على اكمل وجه.

وأوضحت أن الشباب هم أحد المحركات الرئيسية للسلم والتنمية المستدامة، فقد تبنت جامعة الدور العربية بالتعاون مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إعداد "إستراتيجية عربية حول الشباب والسلم والأمن" انطلاقا من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة عقدها 9 ديسمبر 2015 حول الشباب والسلم والأمن ”والقرار رقم (2250) حول الشباب والسلم والأمن الدوليين" وهو احد الموضوعات الهامة المدرجة على جدول اعمال المجلس حيث يعترف هذا القرار والذي يعتبر الأول من نوعه بالدور الهام والرئيسي للشباب في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وحث حكومات دول العالم على إشراك الشباب في عمليات صنع القرار، وخاصة في المجتمعات التي تعاني من صراعات ونزاعات مسلحة، فالشباب هم الاقدر على بناء السلام.

وأضافت أن النهوض بالرياضة والتربية البدنية وتطوير الثقافة والتنشئة الرياضية هو اسلوب الحياة الصحي في مجتمعاتنا العربية وهو السبيل في اعداد وتنشئة جيل من الشباب يتمتع بالصحة والقوة والاندفاع نحو الانجاز والمساهمة بفعالية في عملية التنمية، كما ان التعاون في مجال الرياضة يدعم العمل العربي المشترك ويعزز العلاقات العربية ويتيح الفرصة للشباب العربي للتواصل والتعرف على وطنه العربي الكبير ويعزز قيم السلام والحوار.

ودعت أبو غزالة الدول العربية بسداد مساهماتها في موازنة الصندوق العربي للانشطة الشبابية والرياضية حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته تجاه دعم الأنشطة والمبادرات التي تنظمها الوزارات العربية.