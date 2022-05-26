اليوم السابع
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التوعية ورعاية الأرامل والمسنين أبرزها.. اعرف دور لجنة الأسرة بالكنيسة الأرثوذكسية

الخميس، 26 مايو 2022 06:00 ص
التوعية ورعاية الأرامل والمسنين أبرزها.. اعرف دور لجنة الأسرة بالكنيسة الأرثوذكسية المجمع المقدس - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يعد المَجْمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث يناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

ويوجد بالمجمع 12 لجنة رئيسية وهى: لجنة السكرتارية واللجنة الدائمة ولجنة الرعاية والخدمة ولجنة شئون الإيبارشيات ولجنة شئون الرهبنة والأديرة ولجنة الأسرة بالإضافة إلى لجنة الإيمان والتعليم ولجنة الطقوس ولجنة العلاقات العامة ولجنة الإعلام والمعلومات ولجنة المسكونية ولجنة شئون المهجر.

وتقوم اللجان الدائمة بدورها بالمجمع سواء اتخاذ قرارات فى الظروف الطارئة فقط فيما عدا ما يخص الإيمان والعقيدة، من ثم يتم عرض القرارات التى اتخذت فى الظروف الطارئة فى أول جلسة للمجمع.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن لجنة الأسرة تشرف على كل ما يخص الأسرة وأسس تكوينها والتوعية الأسرية للوصول إلى التوافق الأسرى مع تقديم الرعاية للأرامل والمسنين.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجمع المقدس

لجنه الاسره


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