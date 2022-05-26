التنمية المحلية توجه رؤساء الأحياء والمدن بالتواجد الميدانى بمواقع رصف الطرق

كتب: على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية، متابعة جهود المحافظات فى تنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق والتى تستهدف تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وشددت الوزارة على رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظات بضرورة التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل وتذليل العقبات والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى تصريحات سابقة، أنه تم خلال الفترة من 2014 وحتى شهر مايو الجارى، تنفيذ حوالى 22 ألف و529 مشروع رصف ورفع كفاءة للطرق الداخلية بالمحافظات بإجمالى أطوال (20308) كيلو متر وبتكلفة قدرها 47 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن العمل مازال جارى بالطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الحالية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى.

وأضاف شعراوى، أن تلك المشروعات تأتى فى إطار تنفيذ الوزارة لتكليفات رئيس الجمهورية بالاهتمام بمشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث ، وحل الإختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.