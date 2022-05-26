اليوم السابع
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التنمية المحلية تنظم 5 دورات تدريبية لـ135 من العاملين بالمحليات الأسبوع المقبل

الخميس، 26 مايو 2022 02:30 م
التنمية المحلية تنظم 5 دورات تدريبية لـ135 من العاملين بالمحليات الأسبوع المقبل وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي رقم 40 من الخطة التدريبية للمحليات 5 دورات تدريبية وهى: دورة خدمة المواطنين والتعامل مع الجمهور بالمراكز التكنولوجية، وتنمية مهارات القيادات فى مجال التخطيط للتنمية المستدامة ( التخطيط المحلى المتكامل ) ، والأرشفة والفهرسة الالكترونيه والميكروفيلم، وتنمية مهارات القيادات فى مجال المشاركه المجتمعية، والمرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة، ويستفيد من هذه الدورات 135 متدرباً من جميع المحافظات. 
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن ذلك يأتى في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بأهمية تطوير منظومة التدريب علي مستوى العاملين بالمحليات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والقطاعات الأكثر تأثراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 
 
وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الدورة التدريبية الخاصة بخدمة المواطنين والتعامل مع الجمهور بالمراكز التكنولوجية والتي ينظمها مركز سقارة الأسبوع المقبل تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس بضرورة الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتطوير المراكز التكنولوجية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى قيام مركز التنمية المحلية بسقارة بتنظم عدة دورات لتدريب العاملين بالمحافظات على أحدث النظم والتحديثات التي تتعلق بالخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات وذلك تطبيقاً لرؤية مصر 2030 والتي تركز في أحد محاورها علي تدريب العنصر البشري ورفع قدرات العاملين مما يساعد في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة أداءها بكل نزاهة وشفافية.
 
وأوضح شعراوي، أن الدورة التدريبية الخاصة بالتخطيط المحلي المتكامل تهدف إلي تطوير مجالات ونظم العمل الخاصة بالتخطيط والتنمية المحلية لتعميم الممارسات الجيدة بمنظومة التخطيط المحلي المطورة على مستوى المحافظات وذلك ضماناً لاستدامة عملية التنمية داخل المجتمع المصرى، مضيفاً أن الدورة تتناول مفهوم التخطيط المحلي وكيفية إعداد خطط التنمية المحلية كجزء من خطة التنمية التنموية علي المستوي المحلي من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة وأن تنمية المجتمعات المحلية هي في حقيقة الأمر وسيلة من وسائل تنمية المجتمع القومي. 
 
وفي نفس السياق احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، بإنتهاء دورات الأسبوع الحالي في الخطة التدريبية للعام الحالى، وتضمنت 5 دورات تدريبية لإعداد مدربين متخصصين، فى مجالات تنمية مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالى والإدارى ومكاتب المتابعة الميدانية بالمحافظات، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون الإدارية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات البيئة والتنسيق الحضاري ووحدات التدخل السريع للمخلفات الصلبة، والسكرتارية التنفيذية والمكاتب الفنية، وإنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعى للتسويق الحكومى وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية، واستفاد منها 135 متدرباً من جميع المحافظات.
 

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