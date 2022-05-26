التموين تنفى إلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث بطاقات التموين

كتبت هند مختار

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرار في هذا الشأن، مشددةً على استمرار تطبيق عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية دون إلغاء، حيث يشترط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها، مُشيرةً إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، مع استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، حيث يمكن لأي ابن من أبناء صاحب البطاقة التموينية تسجيل رقم هاتفه المحمول حال صعوبة تسجيل رقم رب الأسرة، موضحةً أنه يتم التحديث من خلال موقع دعم مصر عبر الرابط التالي: "https://www.tamwin.com.eg" أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: "https://digital.gov.eg" أو من خلال التوجه إلى مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، تم إصدار قرار لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، حيث نص بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضاً عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.