التحقيقات: لصوص الدرجات النارية بمنطقة منشأة ناصر "مسجلين خطر"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر، أن المتهمين بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين بالإكراه، في دائرة القسم، لهم معلومات جنائية سابقة واعتادوا ارتكاب مثل تلك الوقائع.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة بالاكراه.

وتبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر، من أحد الأشخاص يفيد بأنه حال سيره بالدراجة النارية خاصته، فوجئ بقيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" قاما باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض واستوليا منه على الدراجة خاصته، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مركبة "توك توك" وعاطل، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وتبين بحوزتهما الدراجة النارية ملك المُبلغ، مركبة توك توك ملك أحدهما، سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، 5 لفافات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما بسرقته بالإكراه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.