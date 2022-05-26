التحريات: لص وراء قتل سيدة لسرقة مصوغاتها فى مركز العسيرات بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بسوهاج، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بمنزل مجاور لمنزلها "مهجور وغير مأهول بالسكان" .

توصلت جهود فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث تسلل لمنزل المجنى عليها بغرض سرقتها ولدى مشاهدتها له قام بالتعدى عليها بالضرب فأودى بحياتها واستولى على مصوغاتها الذهبية، ثم قام بإلقاء جثتها من سطح منزلها للمنزل المجاور "محل العثور"، وأضاف ببيعه المسروقات (لمالك محل مصوغات - مقيم ببندر جرجا "حسن النية ")، وتم ضبط المسروقات لدى الأخير، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.