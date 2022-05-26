البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"أموك".. وتراجع البنك التجارى

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع إلى الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك إلى 377.700 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 215.476 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.344 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.669 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 125.608 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز عند 78.568 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.



شهادات الإيداع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.247 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 251.5 مليون ورقة مالية بقيمة 572 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.73%، والعرب على 12.94% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 39.3 ألف جنيه، 20.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 9.96 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 14.95 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 10200 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 12474 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 4118 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 1746 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 2627 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 3709 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1177 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.