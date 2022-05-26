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البنتاجون: روسيا خسرت نحو 1000 دبابة فى أوكرانيا

الخميس، 26 مايو 2022 06:23 م
البنتاجون: روسيا خسرت نحو 1000 دبابة فى أوكرانيا البنتاجون -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن القوات الروسية تخلت عن استراتيجية المحاور الكبيرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية باتت تعتمد على عمليات ضيقة النطاق، موضحا أن الحرب فى أوكرانيا مرشحة للتحول إلى نزاع طويل.

 

ولفتت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن مناطق جنوب مدينة إيسييوم تشهد معارك كبيرة، مؤكدا أن القوات الروسية تحقق تقدما بطيئا على الأرض.

 

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن القوات البحرية الروسية بعيدة عن سواحل البحر الأسود، مشيرة إلى خسارة روسيا نحو 1000 دبابة في أوكرانيا.


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