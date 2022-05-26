الاتصالات توقع مذكرات تفاهم مع 10 شركات عالمية لدعم مبادرة أشبال مصر الرقمية

كتبت هبة السيد

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس مذكرات تفاهم مع 10 شركات عالمية لدعم مبادرة أشبال مصر الرقمية لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين فى المدارس على مستوى الجمهورية.

وتضم قائمة الشركات سيسكو واي بي إم وفي إم وار و فاليو وأيه إم إس وفودافون لتنمية المجتمع ومايكروسوفت وجوجل وديل تكنولوجيز وهواوي.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن المبادرة تمتد إلى خمس سنوات يتم اختيار 3 آلاف طالب في كل مرحلة ابتداء من الصف الأول الاعدادي وتم رصد ميزانية مبدئية 25 مليون دولار.

وأضاف الوزير أن المبادرة بمثابة لبنة جديدة في بنيان مصر الرقمية في إطار مبادرات التنمية البشرية التي تضطلع بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الوزير أن المبادرة متاحة لكافة الأبناء في أنحاء القطر المصري لتقديم فرصة من التعليم والتدريب المتعمق ، كما أنها مناسبة لكافة شرائح الشباب في مختلف مراحلهم العمرية ، كما أنها تتميز بتنوع التخصصات وتناسقها مع سوق العمل.

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبادرة كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادى إلى ثانية ثانوى بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وتضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ وتستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية فى جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًاً ودولياً فى العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحى العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

وتأتي مبادرة أشبال مصر الرقمية تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التى يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمي متعدد المستويات.

وتجمع مبادرة أشبال مصر الرقمية بين الدراسة العلمية والعملية فى ذات الوقت، ولا تتعارض أيام التدريب بالمنحة مع الدراسة بالمدرسة أو مواعيد الامتحانات المعلن عنها فى النظام التعليمى، كما ستتم إتاحة 75% من التدريب عبر الإنترنت "أونلاين"، فيما سيحصل الطلاب على نسبة 25% من التدريب فى مراكز التدريب بمختلف المحافظات على النحو الذى يساعدهم على تنفيذ المشروعات التطبيقية المطلوبة منهم فى كل عام.