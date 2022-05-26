الإعدام شنقا لعاطل قتل ربة منزل لسرقة مصوغاتها الذهبية فى البحيرة

كما قضت هيئة المحكمة بالسجن لمدة 15 عاما مع الشغل على صبى متهم في الجريمة.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد عثور الاهالى على جثة ن.ع.ع، 37 عاما، ربة منزل، داخل عشة أعلى سطح منزلها وبها عدة طعنات نافذة.

وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها داخل العشة ترتدى ملابسها وبها إصابات عبارة عن جرح قطعى بالجبهة وجروح متفرقة بالرأس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى للتحري حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة والتحري حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وتم احالة الواقعة الى محكمة الجنايات التى اصدرت حكمها المتقدم.