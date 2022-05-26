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الأوقاف: تزويد مكتبات المساجد بـ 30947 كتابًا

الخميس، 26 مايو 2022 11:03 م
الأوقاف: تزويد مكتبات المساجد بـ 30947 كتابًا وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
كتب: على عبد الرحمن

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أكد الدكتور رمضان عفيفي، مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بوزارة الأوقاف، أنه في إطار دور وزارة الأوقاف الرائد والمتميز في نشر الوعي الديني المستنير، وتثقيف الجمهور لمواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة في الدين والحياة، سيتم تزويد جميع مكتبات المساجد بعدد (30947) كتابًا.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم ، أنه من أهم الكتب التى أصدرتها الوزارة في مجال زيادة الوعي وقضايا التجديد الديني، والتي سيتم تزويد جميع المكتبات بها، والبالغ عددها (417) مكتبة عامة على مستوى المديريات الإقليمية :

• مقاصد الشرع وقضايا العصر.

• الأدب مع سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم.

• الفهم المقاصدي للسنة النبوية .

• التسامح منهج حياة.

• الآداب العامة.

• الدولة مفهومها وتطورها .

• هويتنا الواقية في زمن العولمة.

• تنظيم النسل ومتغيرات العصر.

• بناء الوعي.

• الكليات الست.

فضلًا عن بعض أمهات الكتب والمصادر والموسوعات الكبرى التي سيتم تزويد المكتبات الكبرى بها مثل:

• موسوعة الفقه الإسلامي (48 جزءًا).

• المنتخب من السنة (12جزءًا).

• شـرح الــدرر السـنيـة (4 أجزاء).

• المعلم بفوائد مسلم (جزآن).

• المنتخب في تفسير القرآن الكريم .

• الموسوعة القرآنية المتخصصة.

• موسوعة علوم الحديث.

• موسوعة الفلسفة الإسلامية.


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