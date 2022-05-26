استمرار قوافل جامعة قناة السويس بشرق القناة ضمن "حياة كريمة".. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، توجه قافلة تنموية إلى قرية الأبطال التابعة لمدينة القنطرة شرق بسيناء، استمرارًا لمساهمات جامعة قناة السويس ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا حرص الجامعة المشاركة في كافة المبادرات القومية التى يتبناها ويدعمها الرئيس السيسي، وعلى رأسها مبادرة القرن "حياة كريمة" التى تتوجه لتقديم خدماتها للحفاظ على صحة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وأقيمت القافلة بإشراف عام دكتور احمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية وقامت بالكشف الطبي على 615 حالة وصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة لتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفى الجامعي مع عمل الفحوصات اللازمة لهم.

كما شملت القافلة إرشاد زراعي ومناقشة المشكلات التي تواجه المزارعين وحلها، وصرف وتوزيع المبيدات والأدوية عليهم وعن الطب البيطرى تم الكشف على الحالات المرضية لأصحاب المزارع وصرف الأدوية اللازمة لهم، وأشرف على تنظيم القافلة المحاسب عمرو كشك، مدير عام مشروعات البيئة والمهندسة وفاء إمام، مدير إدارة البرامج والتخطيط.



استمرار قوافل جامعة قناة السويس بشرق القناة (1)



استمرار قوافل جامعة قناة السويس بشرق القناة (2)



استمرار قوافل جامعة قناة السويس بشرق القناة (3)