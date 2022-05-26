استمرار توريد القمح للصوامع بمحافظتى بنى سويف والبحيرة.. صور

فريق المحافظات : هانى فتحى

تواصل صوامع القمح على مستوى محافظات الجمهورية، استلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بالصوامع بعد الكشف عليه من فرق المتابعة، وذلك بمتابعة دوية من المحافظين وقيامهم بجولات ميدانية لتفقد الصوامع ومراحل استلام القمح من المزارعين.

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم"أمس" استلام 6421 طناً من القمح بصوامع وشون المحافظة ،ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى " إلى 161 ألف و191 طناً ،منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، بنسبة 70%"حتى الآن"من المستهدف توريده هذا الموسم " 230 ألف طن ، مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، ومؤكدا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين



وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، منوهاً عن تعليماته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين ، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" على مستوى أماكن الاستلام والتوريد بالصوامع والشون



من جهته أشار وكيل التموين إلى انتظام أعمال التوريد بنطاق المحافظة ،والتي تشهد حالياً تزايداً ملحوظا وإقبالاً من قبل الموردين والمزارعين على الصوامع والشون لتوريد المحصول، خاصة مع انتهاء عملية الحصاد ،لافتاُ إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول، مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين والزراعة في المرور على كافة مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألف و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم ، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إنتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022 .

مشيراً أنه يتم إستلام محصول القمح يومياً من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

من الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الخميس ، بلغ 278422 طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس 13466 طن.

ويبلغ عدد الشون والصوامع 29 شونة خرسانية بطاقة 343000 طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 580000 طن قمح.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم، وهو الذى يتوازي مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من القمح، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.









توريد القمح بالبحيرة (1)



توريد القمح بالبحيرة (2)



توريد القمح بالبحيرة (3)



توريد القمح بالبحيرة (4)



توريد القمح بالبحيرة (5)



توريد القمح ببنى سويف (1)



توريد القمح ببنى سويف (2)



توريد القمح ببنى سويف (3)



توريد القمح ببنى سويف (4)



