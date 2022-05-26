استقالة وزيرة الزراعة الماليزية من منصبها لتنضم للحزب الوطنى

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قالت وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية زريدة قمر الدين، اليوم /الخميس/، إنها قررت الانضمام إلى الحزب الوطني الماليزى (بانجسا)، وسوف تناقش استقالتها من منصبها ومن حزب السكان الأصليين الماليزي المتحد (بيرساتو) مع رئيس الوزراء إسماعيل صبرى يعقوب.



ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن الوزيرة قولها - في بيان - إنها بدأت التفكير في السياسة الوطنية وتوجه مستقبلها السياسي، بعدما تلقت تعليقات من مؤيديها المقربين ومن الناخبين وزملائها في الحكومة وممثلين عن المجتمع المدني، فضلاً عن مجموعات في قطاعي الأعمال والشركات.



وأضافت أنها بعد التفكير الشامل، قررت الاستقالة من الحكومة والانضمام إلى حزب بانجسا، حيث أن مشاركتها ستأخذ الحزب "إلى مستوى أعلى" خاصة قبل الانتخابات العامة القادمة، لاسيما وأنه يتمتع بالعديد من الإمكانيات في الوقت الذي يشعر فيه العديد من الماليزيين بالملل من السياسات القديمة التي تعوق تنمية البلاد.



كما أوضحت زريدة في بيانها أن موقفها في دعم الحكومة بقيادة السيد إسماعيل صبري "يتماشى مع مواقف ومباديء حزب بانجسا".



يشار إلى أن زريدة انضمت إلى حزب بيرساتو في وقت لاحق من عام 2020، بجانب نواب حزب العمال الكردستاني بقيادة محمد عزمين علي.



وعندما سقطت حكومة محي الدين في أغسطس 2021، عُينت زريدة كوزيرة للصناعات الزراعية والسلع في الحكومة الجديدة برئاسة إسماعيل صبري.