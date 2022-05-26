ارتفاع زراعات الأقطان طويلة التيلة لـ227.7 ألف فدان بنسبة زيادة 54.9%

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لـ"اليوم السابع" أن الزراعات القطن المصرى طويل التيلة، ارتفعت لنحو 227.7 ألف فدان بنسبة زيادة 54.9% مقارنة بالموسم الماضى، خلال نفس الفترة للزراعات وسط توقعات باقتراب المساحة من نصف مليون فدان الموسم الجارى لأول مرة منذ سنوات.

وأضاف محمد خضر لـ"اليوم السابع" أن إجمالى الزراعات فى وجه بحرى، ارتفعت إلى 201.1 ألف فدان بزيادة تبلغ 53.3%، فيما ارتفعت مساحات وجه قبلى لنحو 26 ألف فدان بنسبة زيادة بلغت 71%.

وأشار الدكتور محمد خضر إلى أن محافظة كفر الشيخ، تصدرت الزراعات بواقع 77 ألف فدان من صنف جيزة 94، وأصناف أخرى، بنسبة زيادة بلغت بنسبة 59%، تليها محافظة الدقهلية بنحو 42 ألف فدان صنف جيزة 94، بنسبة زيادة 71%، ثم محافظة الشرقية بواقع 37.1 ألف فدان من جيزة 94،بنسبة زيادة بلغت 59.5%، فيما تصدرت محافظة الفيوم زراعات وجه قبلى بنحو 14.5 ألف فدان بنسبة زيادة 70.1%.

وتشير توقعات الهيئة، لزراعة نحو 415 ألف فدان بزيادة تبلغ نحو 177 ألف فدان عن المساحات المنزرعة الموسم الماضى، وذلك فى 17 محافظة ومنطقة، لأول مرة منذ سنوات عديدة، حيث شهت الزراعات تراجعا كبيرا خلال 15 سنة الماضية.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة بأهمية إدراج المبادرات الجديدة للقطن مع مبادرة حياة كريمة لخدمة المزارعين، وزيادة الإنتاجية والتوسع فى الزراعات بما ينعكس على الاقتصاد المصرى ولا سيما أن مصر متميزة فى إنتاج الأقطان طويلة التيلة التى لا يوجد مثيل لها فى العالم.

كما وجه وزير الزراعة بأهمية توفير التقاوي الجيدة لجميع المساحات المقررة زراعتها في الموسم الجديد، وذلك قبل بداية مواعيد الزراعة بوقت مناسب، مما ينعكس على زيادة المساحات الزراعية، التى تتم حاليا.