اتحاد الصناعات: الدولة لديها رؤية مسبقة فى دعم الصناعة الوطنية

أيمن رمضان

قال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن جائحة كورونا تسببت في مشكلة كبيرة جداً في العالم من حيث سلاسل الإمداد، وهو ما دفعنا للتفكير في سبل بديلة وفى ظل الرؤية المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، من حيث تعزيز البنية التحتية وتوفير الطاقة للمصانع وتحفيز الصناعة المصرية، ستصبح مصر مصنع العالم البديل لشرق آسيا والصين.

وأضاف "البهى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الدولة لديها رؤية مسبقة في دعم الصناعة الوطنية مكنها من احتلال موقع مهم في زيادة الصادرات خاصة مع الدول العالمية، وتابع: "مصر ستكون منطقة لوجستية.. جهزنا نفسنا ونحن نعمل على هذا الآن".

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن هناك توجيهات رئاسية للدولة لتوفير كل الإمكانيات والموارد اللازمة لدعم الصناعة الوطنية وتيسير مناخ الاستثمار.